GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha rilasciato alcune dichiarazioni tra Nazionale e Serie A. Ecco le sue parole:

La Nazionale? La solita confusione nelle decisioni e soprattutto nelle gestioni. Quando prendi gente come Paolo Maldini, Leonardo e Pirlo e poi cambi tutto fa capire la confusione e i problemi che ci sono. Malagò però è stato bravo ad andare su Claudio Ranieri, una persona straordinaria che non ha peli sulla lingua ed è per la meritocrazia".

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Da chi si aspetta qualcosa di importante?

"Inter, Juventus, Napoli, Roma e Milan hanno bisogno di calciatori che fanno fare il salto di qualità per arrivare in fondo. Anche facendo poco mercato per giocare il campionato italiano vanno bene così, ma se si vuole pensare in prospettiva Champions servono campioni. Altrimenti fai fatica ad andare avanti nelle zone europee".

(Fonte: TMW)