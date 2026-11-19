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Intervistato da TMW, Carmine Gautieri ha parlato sia di Nazionale che di campionato, alla ripresa tra pochi giorni. Queste le sue dichiarazioni:

"Con Mancini c'è stato un cambiamento in positivo. Non potevamo pensare che le difficoltà non esistessero più, sappiamo benissimo che il calcio italiano rispetto ad altri è dietro. E quando incontri squadre come il Belgio puoi trovare delle insidie. Ma con Mancini s'è visto un miglioramento".

Bicchiere mezzo pieno dunque?

"Bisogna lavorare tanto. Rivedere tante situazioni sotto l'aspetto della crescita. Ci vuole ancora tanto tempo. E bisogna puntare sui calciatori italiani".

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Riprende il campionato, con la Lazio al primo posto.

"Bisogna fare i complimenti a Gattuso per il primo posto e perché gioca un bel calcio fatto di equilibrio e transizioni. Poi lo Scudetto se lo giocheranno Inter e Roma, ma la Lazio merita i complimenti".

(Fonte: TMW)