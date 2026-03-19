Minotti: “Sfiorai l’Inter, ma Tanzi disse no e mi convinse così”

L'ex giocatore del Parma ha parlato in un'intervista rilasciata a La Gazzetta in cui ha raccontato di quella volta in cui ha sfiorato il club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 22:46)

Lorenzo Minotti, tra i talent di Skysport, ha raccontato della sua esperienza al Parma e ha svelato anche un aneddoto che riguarda l'Inter. «Vicino allo scudetto? Gli avversari erano molto forti, più di noi. E avevano l’abitudine a gestire le pressioni per un anno intero. Prima il Milan degli Invincibili, di cui proprio noi interrompemmo l’imbattibilità, e poi la Juve di Lippi. Ci andammo vicini ma non bastò. Però vincere la Coppa Uefa in finale contro quella Juve nel 1995 fu una grande soddisfazione», ha detto.

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Ha sfiorato l'Inter — E poi ha raccontato: «Mi voleva l’Inter, andai perfino a casa Pellegrini. Tanzi rifiutò e mi fece un contratto di sei anni anticipandomi una somma per comprare casa a Parma. Tempo dopo seppi che anche la Juve si era interessata a me, ma parlando solo con il club».

«Il calcio di oggi? Un calcio diverso, con una fisicità estrema e una velocità che mette in difficoltà la tecnica. Un calcio in cui i giocatori svolgono il loro compito, ma faticano a uscire dallo spartito. E’ venuto un po’ meno il concetto di squadra», ha concluso.