Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro il Sudtirol in Coppa Italia, l'attaccante del Genoa Stephan El Shaarawy ha rilasciato queste dichiarazioni:

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"Era una vittoria che serviva a noi, per ritrovare fiducia e autostima, ma anche per i nostri tifosi, che anche oggi ci hanno aiutati e sostenuti. Una vittoria importante, che ora ci permette di andare a giocare una bella partita a San Siro, quindi siamo contenti".

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"Vincere aiuta a vincere: partiamo da oggi, c'è da fare punti e risalire la classifica. Possiamo fare di più".

(Fonte: Mediaset)