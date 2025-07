«Quelle di avvicinamento alla gara decisiva con il Cagliari, la sfida-scudetto. Io avevo l’ansia che mi divorava e allora gli mandavo dei Whatsapp: capità, aiutami... E lui: stai tranquillo. Una freddezza che non mi apparteneva. Avevo paura che potesse sfuggirci, anche se poi razionalmente mi dicevo: ma come si fa a perderlo ora, in casa, dinnanzi a cinquantamila spettatori? Ma il calcio è imprevedibile».

Dovesse scegliere...?

«Non so accontentarmi e quindi non mi dichiaro. Io sono pazzo del Napoli, vorrei vincere sempre e tutto. Sono stato fortunato: gli anni più bui, quelli del fallimento, della serie C e anche della B non li ricordo, ero piccolissimo. Mi sono preso il meglio. Ma non sarò mai sazio, di questo ne sono certissimo. La Champions è proprio bella, eh...».