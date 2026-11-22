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Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Scamacca? Conosciamo le sue qualità, chiaro che quando giochi con un attaccante solo, lui e Krstovic si stanno dividendo i minuti: era partito molto bene, facendo 3 gol all'inizio, dopo si è un po' fermato ma contiamo molto su di lui, ha tantissime qualità. Sarri? Ha grande esperienza, ha fatto tantissimi moduli in carriera: è partito con un'idea, poi è passato al 4-2-3-1, credo stia percorrendo una strada corretta. I tantissimi infortuni non ci hanno fatto ancora decollare. Siamo fiduciosi, lui è sempre stato una persona giusta e intelligente, e anche qui sta facendo quello che farebbe un grande allenatore, sta parlando con i ragazzi, cerca il confronto: la condivisione è fondamentale".

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"Rowe? Ha passato un'estate tribolata per via del mercato, si è allenato poco, è arrivato non in grandissima condizione, adesso sta facendo più minutaggio in coppa. Ci aspettiamo molto da lui, ha grande talento: volevamo prendere un esterno sinistro alto di piede destro, e secondo noi lui può rappresentare l'ideale in questo sistema. Siamo sicuri che farà molto bene".