Intervistato dal Giornale, Ciccio Graziani spiega perché per la terza volta consecutiva l'Italia non parteciperà al Mondiale

Gianni Pampinella Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 17:16)

Intervistato dal Giornale, Ciccio Graziani spiega perché per la terza volta consecutiva l'Italia non parteciperà al Mondiale. "Perché non ce lo siamo meritati, semplice. Adesso è ora di rifondare davvero, non solo a parole. Se sarà eletto Malagò, che è mio amico e che stimo, vedremo quel che potrà fare. Perché poi il problema è sempre quello: gli interessi del calcio italiano non sono gli stessi della Lega Serie A".

Le è piaciuta l'Italia di Baldini? — «Molto. E io a Silvio darei una chance. Non abbiamo bisogno di un allenatore, ma di un selezionatore, di uno che sappia parlare con i giocatori e lui ne sarebbe capace. Sa farsi ascoltare, ha esperienza e in pochi mesi con l'Under 21 ha costruito qualcosa di bello. Un tempo, dall'Under 21 arrivavano in Nazionale A anche i ct. Bearzot e poi Vicini e poi Cesare Maldini. Perché non Baldini oggi? Che bisogno c'è di richiamare Mancini? Dopo quel che ha fatto nel 2023, poi».

Nella giovane Italia di Baldini ha visto giocatori interessanti? — «Pio e Pisilli sono già due certezze, bravi i loro allenatori. Poi c'è Palestra. Ma anche Bartesaghi è già un titolare. Si tratta di dare fiducia un po' a tutti. Comuzzo, per dire, è uno che sembrava perso perché ha sbagliato due partite. Ma i giovani hanno diritto di sbagliare. Invece in Italia siamo comprensivi solo con i vecchi. Ekhator, Ahnor e Ndour il prossimo anno li vedremo affermarsi, ne sono sicuro».

Giochiamo al veggente: torneremo a vincere prima una Champions League o una Coppa del Mondo? — «Penso che sia più facile la Champions. L'Inter può fare bene anche l'anno prossimo».

Juventus e Milan potranno insidiarla? — «Più facile il Napoli, che mi sembra già più vicino. Certo, la Juventus con Spalletti è più avanti del Milan, di cui al momento non si sa nulla».

(Il Giornale)