GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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PIO ESPOSITO

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervistato da Libero, ha parlato della Nazionale partendo dall'exploit di Francesco Pio Esposito: «Esposito come Graziani? Il fiuto del gol magari è lo stesso ma è un centravanti diverso, fa salire la squadra giocando anche spalle alla porta. E fa gol. Ma io svariavo sul fronte dell’attacco».

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Pio segnato 9 reti in 14 partite in azzurro. Ha una gran voglia di arrivare e superare le sue 23.«È il Padre Pio della nazionale... Sa chi mi ricorda? Il primo Toni, un perno là davanti che fa sportellate e segna a valanga».

Contro la Francia è stato perfetto.«Nel guizzo del primo gol mi ha stupito».

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Quali doti apprezza di più?«La sua capacità di fare a sportellate contro difensori che fanno paura. Il ragazzo ha carattere. Nell’Inter gioca con Lautaro, dal quale può imparare molto».

Un difetto che deve ancora limare? «Può migliorare tecnicamente nel dialogo con il pallone».

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