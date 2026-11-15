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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha ipotizzato quella che potrebbe essere la coppia d'attacco dell'Inter per la sfida di domenica prossima a Bergamo contro l'Atalanta:

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"Arriverà anche per Chivu il momento di fare delle riflessioni e prendere delle decisioni. Perché? Come sapete, Lautaro Martinez è fuori da 10 partite, ha saltato anche la Nazionale perché infortunato, va da sé che per la partita contro l'Atalanta lui è abile e arruolato ma la decisione finale se impiegarlo oppure no spetterà al mister, in totale accordo con lo staff medico e il ragazzo. Lautaro lo conosciamo tutti, fosse per lui giocherebbe già oggi, ma dopo c'è lo Stoccarda e l'utilizzo del ragazzo deve essere studiato a tavolino per cercare di non correre rischi ed evitare ricadute ma è altrettanto importante mettere minuti nelle gambe in vista dello Stoccarda.

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Potremmo dire già oggi che Pio sembra destinato ad una maglia da titolare, su chi giocherà al suo fianco è un dubbio che ci porteremo a ridosso della partita. A logica dovrebbe partire Thuram con Lautaro che può entrare negli ultimi 20', ad oggi la scelta più logica è questa"