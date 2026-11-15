GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Murat Yakın, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno di Nations League della nazionale elvetica contro la Scozia. L'allenatore ha confermato il forfait di Manuel Akanji, già di rientro a Milano a causa di un leggero affaticamento che sembra non preoccupare l'Inter. Queste le sue considerazioni:

"Ho diverse opzioni per domani. Faremo dei cambi. È importante vedere se i difensori titolari sono in forma. Manuel Akanji non è disponibile, quindi vedremo cosa succederà a Nico Elvedi. Se starà bene, giocherà. Ho a disposizione anche Eray Cömert e Adrian Bajrami. Sto cercando di dare minuti a tutti i giocatori, ma Nyakossi non partirà titolare."