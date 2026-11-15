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L'Inter, dopo la sconfitta nel derby, ha subito reagito ed è tornata a imporsi come sa fare. Merito di un atteggiamento diverso, ma anche un'impostazione tattica leggermente modificata da parte di Chivu.

"Tre miseri tiri nello specchio difeso da Pepo in due partite, nemmeno lo straccio di un gol subito e cinque messi a referto. L’Inter sarà pure uscita con le ossa rotte dal derby col Diavolo, ma da quel giorno disgraziato è nata un’altra squadra, nella testa e nell’animo. Nel caro vecchio approccio, soprattutto quello difensivo. E, come sempre, sono i dettagli della fotografia a strillare nell’insieme: i nerazzurri hanno concesso al Feyenoord due conclusioni in porta, al Como dei miracoli soltanto una. Nulla è casuale in questi luoghi e Chivu lo ha ripetuto ai suoi prima di partire per la Baviera, dove oggi vedrà i Detroit Lions contro i New England Patriots all’Allianz Arena: a Monaco un po’ di amata NFL per godersi la pausa. Più in generale, il cambio di atteggiamento ordinato dal romeno ha pagato ben oltre i risultati, per questo si insisterà su questa strada appena tracciata. Chivu non si è certo snaturato, continua a considerare l’aggressività alla base del proprio credo, semmai ha usato maggiormente l’antica arte della prudenza: rimodulare il pressing in base al momento e abbassarsi di qualche metro, oltre sei e mezzo, ha ridotto i rischi, senza però perdere molto in efficienza offensiva. È un cambiamento che il tecnico intende portare ben oltre la sosta: prima l’Atalanta a Bergamo e poi lo Stoccarda a San Siro chiederanno subito il conto", analizza La Gazzetta dello Sport.

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"C’è un’Inter pre-derby e una post: una che nelle prime 13 partite della stagione ha imbarcato 19 gol, media poco incoraggiante di 1,5 a gara, e quella delle ultime due con la porta completamente intonsa. Il campione del dopo è ancora di appena 180 minuti, forse troppo pochi per fare statistica, ma la pericolosità avversaria è precipitata: il dato degli expected goals concessi, quello che misura scientificamente il rischio di subire una rete, è passato da 1,4 a 0,5 di media, riduzione di quasi due terzi: per lunghi tratti degli ultimi 180’ Martinez si è girato i pollici, mentre i compagni controllavano in campo da una posizione più arretrata rispetto al solito. Chivu, infatti, ha arretrato il baricentro medio: limitandosi alla sola Serie A era 55,5 metri fino alla sera del 31 ottobre, giorno della disfatta contro Amorim, è diventato 48,9 contro Fabregas. Sono 6,6 metri in meno,abbastanza per cambiare il senso dell’intero reparto: si è accorciato lo spazio da difendere alle spalle quando si perde palla. Abbassarsi, però, non significa necessariamente arraffare meno palloni, anzi: considerando tutte le competizioni, i recuperi complessivi sono saliti da 45,1 a 51,5 a partita, le palle semplicemente intercettate da 8,3 a 13,5. Tradotto: l’Inter interviene di più sulle linee di passaggio pur tentando di conquistare meno palloni nella trequarti avversaria, dove la media recuperi è scesa da 4,2 a 2. Eccola, la scelta di fondo: il tentativo di soffocare subito l’azione avversaria, a volte esagerato fino a sembrare scriteriato, ha lasciato spazio all’attesa, con difensori cangianti utili alla causa".

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"Bastoni più di tutti sta cambiando pelle e, che sia contro il Como o la Francia, in un reparto a 3 o a 4, nella terra di mezzo fa un figurone. Da “braccetto” può accompagnare più l’azione, ma queste innovative consegne permettono di liberare il rampante Carlos Augusto alla sua sinistra: la crescita del brasiliano è impetuosa, Chivu se ne serve davanti e per proteggersi dietro. Akanji, vecchio lupo di mare, ha navigato nelle due partite cambiando posto, dal centro di Rotterdam alla destra di San Siro. Bisseck, titolare in Olanda, ha pure segnato. In generale, però, la prudenza collettiva aiuta anche loro: il miglioramento dei singoli è figlio delle nuove condizioni di lavoro. Serviranno a Pavard, recuperato nelle rotazioni, e magari anche a Stones, naufragato nei problemi iniziali prima di farsi male. Se l’Inter avrà davvero ricostruito il proprio muro, anche l’inglese dovrà partecipare con cazzuola e cemento", aggiunge Gazzetta.