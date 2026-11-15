Il difensore non prenderà parte alla gara di Nations League tra Svizzera e Scozia
GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter
Manuel Akanji rientra prima ad Appiano Gentile. La Svizzera affronterà domani la Scozia per l’ultimo impegno del girone di Nations League ma senza il difensore nerazzurro, come riportano fonti svizzere in questi minuti. Akanji si ferma per un leggero affaticamento, in via precauzionale, senza rischiare nulla. Una decisione che conforta l’Inter, pronta a riabbracciarlo e non preoccupata per le sue condizioni.
Manuel Akanji, che ha indossato la fascia da capitano in assenza di Granit Xhaka, salterà dunque la partita contro la Scozia. Secondo la SFV, Akanji lascia la nazionale a causa di un "lieve fastidio fisico".
© RIPRODUZIONE RISERVATA