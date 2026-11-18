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Petko Hristov, ex difensore dello Spezia oggi al Levski Sofia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Pio Esposito, suo compagno in Liguria: “Mostravamo i muscoli per vedere chi fosse più grosso. All’epoca vincevo sempre io. Voleva allenarsi sempre insieme a me, gli mostravo come fare alcuni esercizi. Aveva 18 anni, era il primo anno lontano dall’Inter. A fine seduta, stanchissimi, ci mettevamo davanti allo specchio per capire chi avesse lavorato di più o chi avesse fatto più pesi. Da lì a qualche settimana iniziò a esultare in quel modo”.

Il primo ricordo che ha di lui?

“Un diciottenne con la fame di arrivare, di restare un’ora in più dopo l’allenamento. Nel 2023-24 iniziai a correre con la squadra dopo tre mesi, a dicembre. Pio aveva qualche difficoltà a capire la Serie B, a trovare i giusti spazi, almeno all’inizio. Con l’arrivo di Luca D’Angelo è cambiato tutto. Nel girone di ritorno centrammo una salvezza meritata”.

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Era già difficile marcarlo in partitella?

"Cavolo, sì. Lo soffrivo, ma mi piaceva. E anche a lui. Me lo diceva sempre”.

Cos’è che la metteva in difficoltà?

“Il suo modo di difendere il pallone e girarsi nel modo giusto. Ha tutto: tecnica, fisico, colpo di testa, quella fame che ti permette di ringhiare su ogni pallone”.

Chi vinceva più partite in allenamento?

“Uguali. Ha segnato alcune volte, altre invece l'ho fermato. E poi chi segnava un gol in più esultava in faccia all’altro”.

Che consigli gli dava?

“Riguardo il campo, poco o nulla. Solo di non discutere con gli altri compagni di squadra o di non cadere in facili provocazioni. In palestra, invece, gli dicevo come impostare gli esercizi. Per tutto il resto, c’erano l’allenatore e suo fratello Salvatore, con cui si trovava a memoria”.

Parlava già dell'Inter?

“In realtà no, anzi, era straconcentrato sullo Spezia e sull'obiettivo. Nel 2024-25 segnò 19 gol. Onestamente non me l’aspettavo, anche se dopo un paio di mesi, giocando in partitella, si vedeva che rispetto all’anno prima ci fosse qualcosa di diverso. Era molto più concreto”.

Un ricordo che porta ancora con sé?

“Una volta mi riaccompagnò a casa in macchina. Aveva preso da poco la patente, ci fu qualche manovra un po' così, quindi un signore dietro di noi suonò il clacson. Per scherzo, gli dissi che se fossimo scesi non ci avrebbe detto nulla. Siamo pur sempre alti più di un metro e 90…”.

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Vi sentite ancora, lei e Pio?

“Ogni tanto sì, gli faccio i complimenti dopo ogni gol e sono fiero di ciò che sta facendo all'Inter e in Nazionale, dov'è sempre più decisivo. E' rimasto lo stesso ragazzo di La Spezia, quello che pianse sotto la curva e che tornò a salutare i suoi tifosi. Spero che mantenga questa umiltà”.

E se dovesse tornare a marcarlo? Magari in nazionale, Italia-Bulgaria…

“Speriamo, lo conosco troppo bene…".