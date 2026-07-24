Walter Sabatini, ex dirigente dell'Inter di Suning, ha parlato in un'intervista a Libero del calciomercato e del prossimo campionato. "Palestra? L'Inter è stata costretta a pensare a un piano B o C. Se riuscisse a prendere Spence... sarebbe il giocatore giusto per Chivu», ha detto sul mancato arrivo del calciatore che è andato al Chelsea e sulle alternative.

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In vista del campionato è sicuro che la squadra nerazzurra può ancora dire la sua: «Ancora la più forte? Gli ultimi cinque-sei anni lo testimoniano, l'inserimento di un uomo di fascia destra e di un centrale difensivo renderà l'Inter ancora più forte. Il Napoli? Allegri sa come si fa a vincere, caratterialmente è diverso da Conte ma farà giocare più o meno lo stesso calcio. Modric? È un campione ma è anche la dichiarazione pubblica che si guarda all'ieri quando è doveroso guardare al futuro».

«Il Como sta facendo benissimo. La società si sta godendo questi anni, lo stadio è una fiaba. Il Como è una fiaba. E se i ricchi proprietari decidessero un giorno di salutare Como? Non sono mica cinesi...».

(Fonte: Libero)