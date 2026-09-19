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Andy Diouf, esterno dell'Inter, intervistato da DAZN prima della sfida contro la Roma, ha parlato così del match e non solo.

"Oggi è una grande gara: vogliamo vincere e iniziare bene non come l'ultima, siamo concentrati sui tre punti. La Francia? Sono molto orgoglioso, spero solo sia l'inizio: ho fatto tutte le giovanili e questo era l'obiettivo. Sono contento ma sono concentrato sulla partita".