Andy Diouf, esterno dell'Inter, intervistato da DAZN prima della sfida contro la Roma, ha parlato così del match e non solo
VIDEO FCIN1908 / Inter Primavera, Carrara: "Più contento per la squadra che per me. Il mister..."
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Andy Diouf, esterno dell'Inter, intervistato da DAZN prima della sfida contro la Roma, ha parlato così del match e non solo.
"Oggi è una grande gara: vogliamo vincere e iniziare bene non come l'ultima, siamo concentrati sui tre punti. La Francia? Sono molto orgoglioso, spero solo sia l'inizio: ho fatto tutte le giovanili e questo era l'obiettivo. Sono contento ma sono concentrato sulla partita".
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