A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, Mikael Egill Ellertsson ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Questo periodo è molto importante per me, questi gol mi hanno aiutato tanto. Non posso fermarmi adesso. Ruolo? Stasera gioco più avanti, io cerco di aiutare la squadra se andiamo in difficoltà, magari mi abbasso in quel caso".

(Dazn)