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Buona prestazione per Mattia Marello con la prima squadra di Chivu nell'amichevole tra Karlsruher e Inter. Queste le dichiarazioni del giovane laterale nerazzurro a Sky Sport:

Inter TV

"Non è normale giocare davanti a 30 mila persone in prima squadra. Sono molto contento della fiducia che mi ha dato il mister e che mi hanno dato i miei compagni. Ho cercato di essere me stesso al 100% e di giocare come gioco di solito. Abbiamo fatto il possibile come squadra".

"In ogni allenamento cerco di prendere il possibile, cerco di guardare i movimenti e le piccole cose che fanno loro e di metterle nel mio gioco, cercando di rubare il più possibile".

(Fonte: Sky Sport)