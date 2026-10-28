Walter Sabatini ha parlato anche delle difficoltà dell'Inter in fase difensiva
GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Sabatini ha toccato diversi argomenti. Il primo è sulla candidatura a presidente della Figc di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. "Una cosa che non aiuterà certamente la ricostruzione di un progetto serio: spero che le cose si risolvano in fretta. Non voglio schierarmi per un fronte o per un altro, perché non è il mio ruolo e non è una cosa ne miei pensieri, ma voglio ricordare una cosa: Galliani è il miglior dirigente calcistico del dopoguerra e questo va detto e ricordato".
La Roma è ancora lì davanti a lottare, appena dietro a Lazio e Inter: lo farà fino alla fine?"E lo è meritatamente, sta giocando un calcio entusiasmante, è una squadra molto determinata, solida, monolite. Difficile giocarci contro e difficile soprattutto batterla. Merita quello che ha e credo che il cammino sarà coerente con quello che sta facendo adesso e combatterà certamente fino all'ultima partita per lo scudetto".
L'Inter è troppo più forte o può pagare cara la debolezza difensiva?"L'Inter non ha debolezza difensiva reale. Ha fragilità dovuta a delle scelte. Mi spiego: l'Inter vuole giocare sempre a calcio, un calcio offensivo. Ci sta che qualche volta prenda infilate. Una scelta che privilegia lo spettacolo, si sa che qualche ribaltamento lo prendi. Ma fra il dare e l'avere credo che il saldo sarà sempre in positivo per l'Inter".
(Tuttomercatoweb.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Venezia-Inter, le formazioni UFFICIALI: con Bonny c'è Thuram! Sucic e Stankovic titolari
Interviste
Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca, non sottovalutiamo nessuno! Vi dico perché Stankovic dal 1'"
Ultima ora
Zenga critico: "Guardavo le nuove divise Inter: non mi piacciono assolutamente! Non c'entrano con..."
Infortuni
Sky - Milan, preoccupazione verso il derby: 4 assenze certe e tre big in dubbio, le ultimissime
News Inter Under 23
Rinascita Zuberek: ottobre magico, oro per l'Inter U23. Ma può giocare in Prima Squadra? Cosa dice il regolamento
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti