Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Walter Sabatini ha toccato diversi argomenti. Il primo è sulla candidatura a presidente della Figc di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. "Una cosa che non aiuterà certamente la ricostruzione di un progetto serio: spero che le cose si risolvano in fretta. Non voglio schierarmi per un fronte o per un altro, perché non è il mio ruolo e non è una cosa ne miei pensieri, ma voglio ricordare una cosa: Galliani è il miglior dirigente calcistico del dopoguerra e questo va detto e ricordato".

La Roma è ancora lì davanti a lottare, appena dietro a Lazio e Inter: lo farà fino alla fine?

"E lo è meritatamente, sta giocando un calcio entusiasmante, è una squadra molto determinata, solida, monolite. Difficile giocarci contro e difficile soprattutto batterla. Merita quello che ha e credo che il cammino sarà coerente con quello che sta facendo adesso e combatterà certamente fino all'ultima partita per lo scudetto".

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L'Inter è troppo più forte o può pagare cara la debolezza difensiva?

"L'Inter non ha debolezza difensiva reale. Ha fragilità dovuta a delle scelte. Mi spiego: l'Inter vuole giocare sempre a calcio, un calcio offensivo. Ci sta che qualche volta prenda infilate. Una scelta che privilegia lo spettacolo, si sa che qualche ribaltamento lo prendi. Ma fra il dare e l'avere credo che il saldo sarà sempre in positivo per l'Inter".

(Tuttomercatoweb.com)