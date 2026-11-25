Hansi MÃ¼ller conosce molto bene sia l'Inter che lo Stoccarda. L'ex centrocampista tedesco, oggi 69enne, ha vestito la maglia nerazzurra dal 1982 al 1984, collezionando 68 presenze e 13 gol. Alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro, MÃ¼ller ha rilasciato un'intervista alla Bild, soffermandosi sulla forza della squadra di Cristian Chivu e ricordando la sua esperienza in Italia.

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Quanto ritiene forte la sua ex squadra, l'Inter?

«Thuram, Esposito, Martinez: l'Inter ha una qualitÃ impressionante in attacco. Quando guardo tutti quelli che ha ancora in panchina, Ã¨ pazzesco. Per me l'Inter Ã¨ leggermente favorita in questa partita. Tuttavia, lo Stoccarda non deve nascondersi, perchÃ© negli ultimi anni ha dimostrato di potersela giocare contro le migliori squadre italianeÂ».

MÃ¼ller: "San Siro Ã¨ un tempio del calcio"

«San Siro Ã¨ un tempio del calcio. Quando sono arrivato all'Inter nel 1982 e sono entrato in campo per il servizio fotografico, sono rimasto impressionato. Il prato sembrava una scacchiera, poi c'erano quelle tribune cosÃ¬ ripide e gli anelli all'esterno dello stadio. Tutto questo ti elettrizzaÂ».

Qual Ã¨ stato il momento piÃ¹ emozionante vissuto lÃ¬?

«I derby contro il Milan erano sempre qualcosa di molto speciale. Nel novembre del 1983, nella vittoria per 2-0, ho segnato un gol e fatto un assist. Ho addirittura segnato con il piede destro, che normalmente uso soltanto per vangare il giardino. Ãˆ stato un momento destinato a durare per l'eternitÃ , che non dimenticherÃ² maiÂ».

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"L'Italia mi ha segnato come uomo"

«L'unica nota negativa Ã¨ stata che, a causa dei problemi al ginocchio, ogni tanto ho dovuto saltare qualche partita. Dovevi sempre lottare per tornare al tuo livello. Nel complesso, i tre anni in Italia sono stati un'esperienza alla quale non rinuncerei mai. Quel periodo mi ha segnato enormemente come persona. Ancora oggi sono in contatto con molte persone. Ãˆ quello che mi Ã¨ rimasto ed Ã¨ piÃ¹ importante di qualsiasi trofeo esposto in bacheca. Ma c'Ã¨ una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso...Â».

Di cosa?

«All'epoca la Gazzetta dello Sport aveva stilato una classifica per stabilire chi, tra i 40 stranieri che giocavano in Italia, parlasse meglio l'italiano. Ero al secondo posto, dietro Zibi Boniek della Juventus. Naturalmente questo ti rende orgoglioso. Ancora oggi il mio legame con l'Italia non si Ã¨ mai interrotto. Per questo sono ancora piÃ¹ felice di tornare con lo Stoccarda nel luogo in cui ho giocatoÂ».

Due anni fa lo Stoccarda ha vinto in trasferta contro la Juventus. Una partita emozionante, durante la quale ci furono anche delle provocazioni in tribuna. Quanto Ã¨ preparato nel caso in cui dovesse succedere di nuovo?

«Penso che una cosa del genere non accadrÃ a San Siro. Anche solo perchÃ© i tifosi lÃ¬ sanno che parlo italiano. Il giovane che all'epoca mi aveva provocato a Torino non lo sapeva. Anche se in quel momento gli animi si erano scaldati, Ã¨ semplicemente il temperamento italiano. Per i tifosi il calcio Ã¨ una religione. E la vivono anima e corpoÂ».

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Il ricordo di Franco Baresi e il rapporto con Beppe

«Franco era una personalitÃ assoluta nel Milan, un calciatore straordinario. Che se ne sia andato a 66 anni Ã¨ doloroso. L'Italia ha perso una grandissima personalitÃ , sia come giocatore che come uomo. Quando l'ho saputo, ho scritto un messaggio a suo fratello per esprimergli il mio cordoglio. Con Giuseppe all'Inter avevo un rapporto molto stretto. Spesso, dopo l'allenamento, facevamo ancora delle sedute supplementari insiemeÂ».