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Ai microfoni di Inter TV, Luka Topalovic, giovane centrocampista dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni al termine dell'amichevole vinta dai nerazzurri per 2-1 contro il Karlsruher:

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"Si è trattato di una bella partita, in un bell'ambiente pieno di tifosi. Abbiamo giocato bene e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. Ogni ritiro lascia un po' di gambe pesanti: è stata una partita tosta, eravamo un po' stanchi dal ritiro ma vogliamo sempre vincere".

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"Il mister mi lascia giocare e abbassarmi per prendere palla, poi posso cercare i miei compagni. Tutti mi hanno aiutato e abbiamo un bel rapporto: Zielinski soprattutto, si siede sempre accanto a me".

(Fonte: Inter TV)