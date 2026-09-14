L’Inter chiude una serata folle con una vittoria pesantissima. Dopo il 5-3 sull’Udinese, maturato al termine di una gara ricca di gol, ribaltamenti ed emozioni, i protagonisti nerazzurri hanno analizzato la prestazione ai microfoni di Inter TV. Dalla reazione dopo il doppio svantaggio alla forza offensiva mostrata nella ripresa. Queste le parole nel post partita rilasciate da mister Chivu: "Sono un po' preoccupato dell'approccio dei primi minuti ma mi assumo le responsabilità perchè magari non mi sono fatto capire bene. La Champions toglie energie, mi prendo però anche quello che di buono abbiamo fatto, rispondendo a due cazzotti presi e ribaltarla dopo l'intervallo. Io guardo il percorso di crescita della squadra, del percorso, ho visto molte belle cose, anche lo scorso anno, portando a casa due obiettivi. Ci sono margini, io sono contento, posso dare a tutti il giusto minutaggio e mi prendo la disponibilità dei ragazzi di capire queste cose, di come si mettono a disposizione, non siamo perfetti e forse non lo saremo nemmeno in futuro. Abbiamo identità e voglia di lavorare per raggiungere obiettivi ed essere competitivi fino in fondo".