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Filippo Inzaghi, ex attaccante e oggi allenatore del Palermo, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Che campionato mi aspetto? Molto equilibrato. L'Inter parte davanti a tutti perché ha vinto lo scudetto e ha una squadra molto attrezzata. La Juventus sta completando molto bene la rosa e anche il Napoli ha un organico importante".

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Lautaro è favorito per il trono dei bomber della A?

"Lautaro è una garanzia, ma per il prossimo anno mi auguro la definitiva esplosione di un italiano. Dico Scamacca perché credo possa essere la sua stagione. Abbiamo bisogno di riportare un centravanti ai vertici della classifica dei cannonieri per il bene della Nazionale. E di attaccanti bravi ne abbiamo: da Scamacca a Raspadori passando per i giovani Pio Esposito e Camarda. Senza dimenticare Kean, al quale auguro di trovare continuità anche con l'Italia, e Cutrone, uno che non tradisce mai".

Suo fratello Simone come sta all'Al Hilal?

"Lo sento felice e sereno. Secondo me aveva bisogno di staccarsi un po' dalla Serie A che è un ambiente complicato, dove bisogna incassare anche qualche critica. Penso abbia fatto una scelta personale giusta e sono convinto che presto tornerà in Italia o in Europa perché se lo merita. Quest'anno con i risultati delle nostre squadre nelle coppe abbiamo capito ancora di più il valore del percorso che aveva fatto in Champions con l'Inter: quando ha perso due finali forse non ci si rendeva conto fino in fondo quello che voleva dire arrivare a giocarsi il trofeo".