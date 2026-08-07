Sempre più Atletico Madrid e meno Inter per il Cuti Romero: secondo quanto confermato Fabrizio Romano, l'Inter ormai si è praticamente tirata fuori.

Lo ha fatto anche parlando con gli agenti del giocatore e comunicando che se non esce Pavard non può procedere nonostante una base d'intesa col Tottenham. E' un discorso da accantonare, l'Atletico spinge molto forte: e lui ha già dato apertura totale.