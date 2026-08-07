Le uscite bloccano il mercato in entrata dell'Inter: su tutti Benjamin Pavard e Davide Frattesi, esuberi pesanti che non lasciano spazio di manovra
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Le uscite bloccano il mercato in entrata dell'Inter: su tutti Benjamin Pavard e Davide Frattesi, esuberi pesanti che non lasciano spazio di manovra al club.
Secondo SportMediaset, Romero è stato un nome davvero approfondito ma senza l'uscita di Pavard sarebbe stato impossibile.
Jones è un obiettivo, possiamo dichiararlo: ma è difficile che arrivi senza l'uscita di Frattesi. E il motivo è logico: il problema è l'abbondanza numerica e di ingaggio. Più probabile l'uscita di Frattesi che di Pavard, che sta convincendo.
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