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Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce, Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato così delle attuali competitor dei biancocelesti, Inter, Roma e Como.

"Qual è la più temibile in Serie A? Non abbiamo giocato contro Inter, Como e Roma: non pensiamo a questa cosa adesso, dobbiamo guardare il Torino e sappiamo che arriveranno partite difficili. Non pensiamo tanto alle altre. Non so qual è la più pericolosa, sono tutte e tre bellissime squadre: forse è l'Inter la squadra più completa".