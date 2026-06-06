FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…”

news

Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…”

Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…” - immagine 1
A Sky Sport, Silvio Baldini, ct ad interim dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Silvio Baldini, ct ad interim dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia:

Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…”- immagine 2
Getty Images

"Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se il livello si alzerà. Vorrei che giocassero tranquilli, come fatto nel secondo tempo dell'altra gara, giocando pensando di dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma arricchirla.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Briatore: “Il calcio italiano va rifondato. Con Malagò non cambierà nulla, serve un...
Fabregas contro la Serie A: “In Premier le squadre hanno struttura, qui impossibile...

© RIPRODUZIONE RISERVATA