Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…”
news
Italia, Baldini: “Voglio che i ragazzi giochino con tranquillità. Devono capire che…”
A Sky Sport, Silvio Baldini, ct ad interim dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Silvio Baldini, ct ad interim dell'Italia, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia dell'amichevole contro la Grecia:
"Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se il livello si alzerà. Vorrei che giocassero tranquilli, come fatto nel secondo tempo dell'altra gara, giocando pensando di dimostrare che la loro libertà non vuol dire non essere presenti nella partita, ma arricchirla.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA