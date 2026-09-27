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Ai microfoni di Sky Sport, Sandro Tonali, centrocampista dell'Italia, ha parlato così alla vigilia della sfida di Nations League contro la Turchia:

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"Tanti sono rimasti delusi dopo la nostra partita, ma con onestà dobbiamo accettare tutto quello che è venuto, compresi i fischi dell'Olimpico. Abbiamo giocato male e meritato di perdere la partita contro il Belgio. Ora, però, bisogna subito reagire".

"Il gruppo è molto giovane e sano, avere tutto e subito è difficile. Non abbiamo una stella che cambia la partita in 10 secondi, dobbiamo fare passo dopo passo senza esagerare. Dobbiamo lavorare per diventare gruppo. Siamo persone sane e giocatori forti, credo che le nostre qualità prima o poi verranno fuori. Siamo vivi e positivi e sappiamo che la squadra è forte".

(Fonte: Sky Sport)