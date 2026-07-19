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Intervistato da news.superscommesse.it, Jeda, ex attaccante tra le altre di Lecce e Cagliari, ha parlato anche di Inter e di Cristian Chivu. Ecco le sue dichiarazioni:

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Christian Chivu ha ottenuto due trofei al primo anno da allenatore dell'Inter, lo Scudetto e la Coppa Italia. Cosa ti aspetti sia dall'allenatore romeno che dal club, in vista della prossima stagione?

Credo che in Italia venga dato sempre troppo spazio a pregiudizi e critiche agli allenatori, specie se questi sono giovani ed emergenti. Si tratta di un malcostume che andrebbe notevolmente ridimensionato, c'è bisogno di un grande cambio di mentalità.

È giusto che quando le cose vanno male vengano messe in risalto, ma c'è una pressione eccessiva. Se un allenatore sbaglia una o due partite, viene subito considerato non all'altezza, ed è accaduto anche a Chivu.

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Fatta questa premessa, la sua conferma fino al 2028 è un attestato di grande fiducia, oltre che di stima, nei confronti di un professionista serio che ha fatto un ottimo lavoro; è necessario costruire e programmare a lungo termine, perché cambiare troppo non porta a ottenere buoni risultati, oltre a essere economicamente dispendioso per le società.

L'Inter ha fatto benissimo a voler continuare con Chivu per almeno altri due anni, perché si può portare avanti un progetto che cercherà di essere vincente il più possibile.

La società ha l'obiettivo di mettergli a disposizione una squadra capace di competere oltre i confini dell'Italia, perché l'Inter dovrà dimostrare il proprio valore specialmente in Europa. In campionato, a oggi, sembra non avere grossi rivali, mentre è in Champions League a emergere un divario importante da colmare con altri quattro o cinque club.

(Fonte: News.superscommesse.it)