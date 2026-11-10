1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

SCELTA

Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?

clicca qui

Intervistato da Dazn, il centrocampista dell'Inter Curtis Jones ha parlato della scelta di vestire nerazzurro e anche del suo passato:

Benvenuto all'Inter. Come ti fa sentire essere qui?

"Mi fa sentire davvero bene sapere che una squadra così importante abbia avuto fiducia in me, dandomi la possibilità di venire qui ed entrare a far parte del gruppo. Perché, in ogni caso, la mia scelta è sempre stata l'Inter".

Puoi descriverti in tre parole?

"Sì, sono premuroso, un uomo di famiglia e felice. Sono sempre felice, ho sempre il sorriso stampato in faccia".

Qual è il tuo primo ricordo legato al calcio?

Probabilmente torno a quando frequentavo le scuole elementari. Un insegnante sceglieva sempre le squadre mentre noi eravamo appoggiati al muro. E magari finiva per scegliere praticamente la squadra in cui giocava lui. Questo è probabilmente il mio primo ricordo.

Immagino che fossi già uno dei primi a essere scelto, o comunque non l'ultimo.

Dipendeva da dove ti mettevi! Si andava sempre con uno schema A, B, A, B, A, B. Cercavi di posizionarti in un punto in cui sapevi che saresti finito con i tuoi amici. Ovviamente, se ti mettevi accanto a loro, non saresti finito nella stessa squadra. Quindi cercavamo sempre di alternarci: prima veniva scelto uno dei miei amici, poi un altro dei miei amici. Cercavamo sempre di stare nella stessa squadra.

E dopo la scuola andavi già a giocare a calcio per le strade di Liverpool?

Sì, era tutto quello che conoscevo. Giocavo per strada, con i ragazzi più grandi e con quelli della mia età. Avevo sempre il pallone tra i piedi ed è questo che mi ha reso quello che sono, mi ha dato felicità e tutto il resto. Proprio come adesso.

C'è qualcuno in particolare che ti ha fatto innamorare del ruolo che ricopri in campo?

Sì, ovviamente ci sono diverse persone. Ma penso che la cosa più importante per me sia sempre stata la passione che avevo per il gioco. Ogni volta che avevo il pallone tra i piedi, come dico sempre, era quello il momento in cui davo il meglio di me. Ero felice. Da bambino, ovviamente, nel posto da cui vengo avrei potuto fare tante altre cose. Ma ogni volta che avevo la possibilità di giocare con un pallone, era quello che volevo fare.

Tuo padre potrebbe averti indirizzato nella giusta direzione, aiutandoti a capire quali fossero le tue qualità.

In realtà è stata mia madre. È stata lei a occuparsi di tutto ciò che riguardava il calcio, ad accompagnarmi agli allenamenti. Anche quando i momenti erano difficili, quando pioveva e non avevamo molto, lei era sempre lì al mio fianco. Posso parlare delle persone che mi hanno fatto innamorare del gioco, ma anche di quelle che non volevo deludere. Ho visto quanto lavoro ha fatto e quanto del suo tempo ha sacrificato. È qualcosa che ho sempre avuto bene in mente.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4