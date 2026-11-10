Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato così della vittoria netta dell'Inter con il Como: "Il Como con l'Inter ha sempre perso, anche male: ma non c'è nulla di sorprendente per una squadra giovane fondata sul gioco che trova un'Inter così, nei primi 20 minuti ragazzi una rumba...

Cassano: "Seconda squadra Inter si gioca lo scudetto". Poi distrugge Inzaghi: "La Juve..."

Getty Images

La Roma? Ho la certezza che l'Inter sia più forte, ha più cambi. Non è vero? Ma stai scherzando? E' molto più completa. Non sminuisco niente, ci mancherebbe: l'Inter è molto più strutturata e più completa, ma te lo dice anche Gasperini.

Getty Images

All'Inter manca Lautaro: hanno quattro punte fortissime e addirittura parlano di prendere una quinta... Percentuali scudetto? Io dico 70% Inter, 22% Roma e 8% Lazio. Il Como? Non vince il campionato".