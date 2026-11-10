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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha sottolineato nuovamente la forza dell'Inter e la formazione titolare che dovrebbe schierare Chivu:

"Il tema rimane sempre quello: se all'Inter va inizia con l'1 il numero di punti con i quali termina la stagione. Tra 95 e 100 s eha voglia di fare le partite come Inter-Como, Inter-Fiorentina e Inter-Feyenoord. Di questa cosa si fa fatica proprio a discutere. Squadre di Serie A con una rosa inferiore stanno andando a un ritmo infernale. Quante volte con Inzaghi dicevamo: sappiamo chi sono gli 11 titolari. Secondo me lo sappiamo anche nell'Inter, quella col Como con l'eccezione di Lautaro per Pio.

Bastoni centrale e non Bisseck che al limite farebbe il braccetto al posto di Akanji che anche in una partita facile come quella col Como è riuscito a fare 4-5 errori. Chivu si stava indemoniando perché sbagliava qualche diagonale, qualche movimento. Per me ha fatto una partita clamorosa Bastoni e per me Zielinski è il terzo polo che in questo momento non può non giocare e il derby lo ha dimostrato. Non ci dimentichiamo che in molte vittorie c'era Diouf titolare, però diciamo che l'Inter fa 30 tiri anche con Luis Henrique in campo.