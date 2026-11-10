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L'Inter ha mostrato la migliore versione dopo la sconfitta con il Milan. La reazione, ma non solo, qualcosa è cambiato anche nell'atteggiamento della squadra di Chivu. Il tecnico ha toccato le corde giuste, ma ha anche sistemato l'assetto tattico.

"La sensazione che Cristian Chivu avesse preparato una nuova versione dell’Inter si è avuta prima del fischio d’inizio, alla consegna della formazione. Presente dall’inizio in 11 delle 14 partite giocate fin lì, Yann Bisseck figurava in panchina dopo essere stato il migliore in campo (con Zielinski) nella trasferta europea di Rotterdam, particolare che escludeva una bocciatura tecnica. Semplicemente, Bisseck è per distacco il difensore più veloce della rosa, l’uomo irrinunciabile quando sposti in avanti il baricentro della squadra e hai bisogno di una freccia per rincorrere l’avversario che ha evitato il fuorigioco ed è in fuga verso la tua porta. Una specie di assicurazione sulla vita. Se hai in mente di difendere più basso, la rapidità diventa una questione di riflessi più che di corsa, e lì un Akanji ben concentrato si fa preferire. Anche perché il resto della catena pendente a sinistra richiede scelte conseguenti: il rifiorito Dimarco in fascia fa arretrare sulla linea dei tre l’inesauribile Carlos Augusto di questi tempi, che fa slittare al centro il puntuale Bastoni in veste di regista del reparto. Contro il Como, l’Inter ha così mantenuto un baricentro decisamente basso — nemmeno 49 metri dalla propria porta — mentre nella gara con la Fiorentina, spinta anche dalle circostanze, l’aveva alzato a 63. E quattordici metri di campo fanno tutta la differenza del mondo", analizza La Gazzetta dello Sport.

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I RITOCCHI

Ma era così semplice la via per rivedere l’Inter dominante dei pronostici estivi? Naturalmente no, ma la revisione tattica era resa urgente dalla personalità del Como, che palleggia come nessuno appena trova un po’ di spazio per il suo torello, specie in zona centrale. Protetta dietro da uno schieramento così attento, l’Inter ha potuto aggredire i portatori di palla avversari con una superiorità fisica che non ha dato al Como il tempo per respirare. Era tutto un tackle, un raddoppio, una schermatura, un pressing, un solenne rompimento di scatole che ha mandato in tilt prima Romero e Milla, i sacerdoti del palleggio corto, e a cascata tutti gli altri compreso Nico Paz, che si è scosso dalla prigionia soltanto negli ultimi dieci minuti (e ha sbagliato di tanto un passaggio chiave e di poco un tiro all’incrocio: nella serataccia, le chance per riaprirla comunque).. La domanda adesso è se proseguirà così, oppure se gli approcci «teneri» che sono stati fin qui il male di stagione sono curabili anche mantenendo un baricentro più alto, che è poi il tributo da pagare alle ambizioni di Champions giustamente care a Marotta, cui resta solo quella da vincere.

Nel segmento di nove partite (sei di campionato e tre di coppa) appena concluso, l’Inter complessivamente non ha certo fatto male, e intendiamoci, stiamo parlando degli standard di uno squadrone. Chivu ha detto che poteva andare meglio ma anche peggio, i numeri propendono per il secondo scenario. In campionato poteva fare meno di 15 punti su 18 disponibili (soltanto la Lazio ne ha raccolto uno in più, quello che la mantiene davanti), perché oltre al netto ko nel derby, la Fiorentina è stata scavalcata nel recupero e il Venezia è stato battuto su autogol al tramonto del match. In Champions pesa l’inattesa sconfitta dal Bruges, è vero, ma la settimana dopo lo Shakhtar si è trovato sullo 0-0 con 25 minuti da giocare in superiorità numerica, e ha finito per perdere: se immaginate uno sliding doors in negativo, quella sarebbe stata la fine stagionale del torneo nerazzurro, in ampio anticipo sul passato non solo glorioso (le due finali) ma anche modesto (il Bodo). La questione dei contratti in sospeso avrebbe preso il sopravvento — che fare di Calhanoglu, presto 33enne? — e addio. Questo per dire che l’Inter aveva forzato il proprio destino anche prima di abbassarsi contro il Como.

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SPENCE

"L’altra grande novità di domenica è stata la crescita ormai sicura di Spence, decente nel derby, bravo a Rotterdam, eccellente in stile Dumfries alla terza prova. Spence alza finalmente il velo sul mercato frustrato fin qui dagli infortuni (prevedibile quello di Stones, non quello di Jones) e dai pochi minuti dati a Stankovic, la cui prospettiva di erede di Calha stenta a distinguersi nella nebbia. Ed è questo il tema vero del ciclo in corso ormai dal 2021, la difficoltà nel sostituire con forze giovani i pilastri della prima o della seconda ora che invecchiano, da Lautaro a Barella, da Calha a Bastoni, da Dimarco a Thuram. C’era riuscito Bisseck, e guarda cosa s’è inventato Chivu per rivincere il suo match personale con Fabregas...", chiude Gazzetta