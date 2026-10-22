Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Josep Martinez ha rilasciato queste dichiarazioni dopo Inter-Shakhtar Donetsk:

Getty

"Sono contento soprattutto per la squadra: è una vittoria di spirito, di sacrificio, di umiltà. Sono contento per tutti i ragazzi. L'inizio di stagione non è stato il migliore possibile, ma dobbiamo restare sereni e analizzare gli errori, per crescere sempre di più. Queste partite sono importanti per il nostro percorso".

(Fonte: Prime Video)