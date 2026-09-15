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Ospite di Radio Manà Manà Sport, Marco Juric, giornalista de La Repubblica, si è proiettato al big match di sabato pomeriggio allo stadio Olimpico tra Roma e Inter, appaiate in vetta alla classifica:

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"Roma e Inter in questo momento stanno dimostrando di avere una marcia in più rispetto alle altre. Dopo l'Inter, la Roma affronterà il Como e già un primo indirizzo sulle forze in campo si potrà avere".

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"Battendo l'Inter, i giallorossi potrebbero dare un segnale a tutto il campionato. Vedo la Roma consapevole di essere forte, battere l'Inter vorrebbe dire aumentare questa consapevolezza".

(Fonte: Radio Manà Manà Sport)