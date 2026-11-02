Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky il successo per 2-0 sul Napoli nella sfida valida per la decima giornata di Serie A.

Il modulo

“Perché il 4-4-2? Non abbiamo altri calciatori: chi ha avuto la febbre, davanti in fascia Cambiaso aveva fatto fatica, ci sarà un’altra gara giovedì e ho scelto di schierarlo alla prossima. Quando entra lui probabilmente non gode della fiducia considerando i fischi. E allora mettiamolo in condizione. Ho messo un difensore in più perché McKennie ha sentito tirare l’adduttore".

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I subentrati fanno la differenza

Il ritiro

“Tutti l’hanno fatta. Hanno iniziato in difficoltà perché si viene da quella partita lì e diventa difficile rifare quel primo passo che ti rimette nelle condizioni di avere l’autostima. Quando arrivano momenti così, soprattutto quando ci sono giocatori che non sono campioni, andare a rimettere mano diventa difficilissimo. Gli puoi dire quello che ti pare, se non lo fanno da soli diventa difficilissimo".“Il ritiro era per starsi vicino: è un gruppo di ragazzi che si vogliono bene. Abbiamo ritrovato noi stessi ed è più facile rifare quel passo. Nel secondo tempo hanno meritato di vincere, senza fare una partita straordinaria è vero ma meritandola comunque. Abbiamo tirato tanto.

Se è stato chiarito qualcosa durante il ritiro? Siamo qui dalla mattina alla sera, giovedì si rigioca di nuovo. Si dorme una volta a casa. Siamo sempre qui. Era per dare un senso a questo fatto di essere tutti insieme nella stessa difficoltà. Doveva essere stimolato quel primo passo che si diceva prima, andava fatta una cosa differente. Quando le cose vanno bene si va a casa il più possibile, quando le cose vanno male va fatto qualcosa di differente”.