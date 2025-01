Issiaka Kamate , esterno offensivo dell'Inter appena trasferitosi in prestito fino al termine della stagione al Modena, si è presentato ai suoi nuovi tifosi: "Sono molto contento di essere qua, non vedo l'ora di cominciare.

Ho scelto il Modena perchè secondo me è una squadra mi aiuterà a crescere. Conosco già alcuni ragazzi, in più ci sono due francesi come me: questo potrà aiutarmi a integrarmi più velocemente.