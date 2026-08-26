Intervistato da 11 Freunde, l'ex nazionale tedesco e leggenda del Bayer Leverkusen, Ulf Kirsten, ha svelato alcuni retroscena di mercato, uno in particolare riguarda l'Inter. "Nel marzo del 1990, vinsi 3-2 con la Germania Est contro gli Stati Uniti – e segnai tutti e tre i gol. Dopo quella partita, arrivarono innumerevoli offerte e persi un po' la cognizione del tempo".

Getty Images

"All'improvviso, diversi club mi volevano. Stoccarda, HSV, Düsseldorf, Norimberga. Un giorno, l'allenatore del Borussia Dortmund, Arie Haan, si presentò alla mia porta a Prohlis. Da dove venivo, nella Germania dell'Est, era consuetudine togliersi le scarpe in casa. Quando l'olandese si sedette in salotto, vidi che aveva un enorme buco nel calzino all'altezza dell'alluce. Ma ad Haan ovviamente non importava; continuò a chiacchierare allegramente".

Getty Images

"Poco dopo, anche l'Inter mi fece un'offerta. Invece dei 3,75 milioni di marchi concordati che il Dortmund era disposto a pagare come costo del trasferimento, gli italiani ne offrirono sei milioni. Poi i dirigenti della Dynamo cercarono di convincermi, ma non parlavo italiano e rifiutai. Alla fine, mi chiamò persino Willi Lemke del Werder Brema, ma non lo incontrai mai più. Avevo deciso per il Dortmund. Ma poi il BVB non poté permettersi il costo del trasferimento, e all'improvviso fu di nuovo il turno del Leverkusen. Un periodo folle. Fui contento quando finalmente tutto finì".

(11 Freunde)