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Intervistato da Repubblica, l'ex bomber dell'Inter Jurgen Klinsmann ha parlato della sfida di questa sera in Champions contro lo Stoccarda

Farà il tifo per qualcuno?

«Per entrambe le squadre. L'Inter mi ha cambiato la vita. Allo Stoccarda i tifosi mi sono stati vicini dopo l'incidente di mio figlio Jonathan, portiere del Cesena. Ad aprile, contro il Palermo, si è fratturato una vertebra in uno scontro di gioco. Ero in ospedale, ho visto lo striscione che gli hanno dedicato, mi sono messo a piangere».

Lo Stoccarda è ottavo in Bundesliga. Cosa gli manca?

«Paga un inizio di stagione difficile, ma verrà a San Siro per vincere. La squadra è un prolungamento della città nel mondo: grazie alla regola del 50 per cento più uno, è la gente che decide nel club. Un modello diverso da quello italiano».

Le piace questa Inter?

«È cresciuta nel tempo, in continuità con l'epoca di Inzaghi. Ha un gioco fluido, giocatori forti. Chivu porta in panchina la concentrazione e la disciplina che aveva da calciatore».

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In cosa dovrebbe migliorare?

«In Italia non si punta l'uomo. Si preferisce passare indietro. Rischiate! Dopo il primo gol bisogna fare il secondo».

Chi le piace di più fra gli attaccanti interisti?

«Adoro Marcus Thuram. Al Monaco giocavo con suo papà. Pio l'ho visto dal vivo allo Spezia. Mi chiedevo cosa ci facesse in B».

In Serie A è arrivato in fretta.

«Rispetto alla media italiana, sì. Se aveste uno Yamal lo mandereste in C a fare esperienza. A 20 anni sei pronto. Finalmente lo state capendo. Mancini è un maestro in questo».

Cosa ha significato per lei il trasferimento all'Inter?

«A Milano ho imparato a godermi un caffè o una chiacchiera. A Stoccarda non facciamo altro che costruire: la casa, la famiglia, il futuro. Poi da vecchio realizzi che la vita è scappata via».

Con chi si divertiva di più?

«Nicola Berti e Aldo Serena, scapoli come me. Che serate, fra Milano e Cernobbio. Poi, ovviamente, Matthäus e Brehme. La sua morte è stata una tragedia. Per lui Milano era casa».

Trapattoni si arrabbiava spesso in allenamento, come si racconta?

«Era un maestro. Puntava sulle cose semplici, anche sullo stop, su come direzionare la palla. Ci ha insegnato tantissimo».

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Voi tre tedeschi frequentavate gli olandesi del Milan?

«Con Gullit siamo ancora amici. Che dispiacere quello che successe a San Siro a Italia ‘90 negli ottavi, quando Rijkaard sputò sui capelli di Völler. Si è scusato tante volte. L'arbitro sbagliò a espellerli. In campo rimase più spazio, ne approfittai e segnai il gol dell'1-0. Poi vincemmo 2-1, ma non doveva andare così. Era una semifinale anticipata».

A Milano torna spesso?

«Ero lì due mesi fa, per una festa con la famiglia Pellegrini e il gruppo dell'Inter vincitore della Coppa Uefa del 1991. La moglie del presidente continua a convocarci anche se lui non c'è più».

Parla un italiano perfetto.

«A Los Angeles frequento italiani, in un torneo di calcio per vecchietti. Facciamo sul serio».

Un pronostico per Inter-Stoccarda?

«Penso che vincerà l'Inter 2-1, con gol di Pio e Marcus e di Undav per lo Stoccarda».