Kobin ha richiamato l'attenzione sui primi minuti della partita, che potrebbero rappresentare una prova particolarmente difficile per lo Shakthar
VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”
Vasyl Kobin, ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, ha condiviso in un'intervista esclusiva a Ukrainskyi Futbol le sue aspettative per la partita della terza giornata della fase campionato di Champions League tra Inter e Shakhtar.
«Contro le squadre italiane abbiamo sempre qualche problema»Nonostante il suo lungo legame con lo Shakhtar, Kobin valuta con realismo le possibilità della squadra ucraina contro l'Inter, soprattutto in trasferta.
«Credo che l'Inter sia la favorita di questa partita. Prima di tutto, secondo me, la squadra di Cristian Chivu è più esperta e prestigiosa rispetto allo Shakhtar. In secondo luogo, gioca in casa. E poi, contro le squadre italiane abbiamo sempre qualche problema. Sono avversari davvero molto difficili da affrontare. La forza dell'Inter è dimostrata soprattutto dal fatto che riesce ad arrivare alla fase a eliminazione diretta della Champions League da diverse stagioni consecutive. Non molto tempo fa è arrivata persino in finale, nella stagione 2024/25. È una squadra di grandissima qualità».
«L'Inter partirà fortissimo. Lo Shakhtar deve prepararsi a una pressione enorme»Kobin ha poi richiamato l'attenzione sui primi minuti della partita, che potrebbero rappresentare una prova particolarmente difficile per la formazione allenata da Arda Turan.
«Sono sicuro che a Milano l'Inter giocherà da una posizione di forza, cercando di imporre il proprio gioco. Avrà maggiormente il possesso del pallone e comincerà a pressare fin dai primi minuti, anche perché i tifosi la spingeranno in avanti. I sostenitori nerazzurri aspettano la prima vittoria della loro squadra in questa stagione di Champions League, dopo le sconfitte contro il Real Madrid per 2-1 e contro il Club Brugge per 4-3. La motivazione degli italiani sarà enorme. I giocatori dello Shakhtar dovranno essere pronti a resistere a una pressione molto forte nei primi 10-15 minuti».
«Turan non rinuncerà al gioco offensivo, ma l'Inter glielo permetterà?»Kobin ritiene che lo Shakhtar non rinuncerà alla propria filosofia, basata su un calcio offensivo e spettacolare.
«Penso che Turan non rinuncerà al suo modello di gioco offensivo. Ma l'Inter permetterà allo Shakhtar di giocare come vuole? Questa è la vera domanda. Non vedo molto senso nel parlare di eventuali difetti nel gioco della squadra di Turan. I risultati dello Shakhtar parlano da soli: la squadra è imbattuta da nove partite consecutive in tutte le competizioni. Naturalmente, però, c'è sempre qualcosa da migliorare».
Il pronostico di Kobin: «Finirà 3-3»Kobin si augura che lo Shakhtar riesca a vincere, ma considera anche un pareggio a San Siro un risultato positivo.
L'ex calciatore si aspetta una partita ricca di reti e arriva a pronosticare ben sei gol complessivi.
«L'Inter è una squadra che segna tantissimo, ma che subisce anche molti gol. Per questo penso che vedremo tante reti. Il mio pronostico è un pareggio per 3-3».
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