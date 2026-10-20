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Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, intervenuto a Pulp Podcast, ha parlato così dell'inchiesta legata alla curva nerazzurra: "Interista sfegatato? Il fegato ce l'ho, ma sono sfegatato sì. Se è giusto che i fascicoli della curva dell'Inter siano finiti sul tavolo di un PM che ha i cimeli dell'Inter? Non so chi è questo magistrato che è interista.

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Viola? Ma non erano sul tavolo di Viola: lui è procuratore capo, non sai com'è la gerarchia. Lui incarica un PM che ha libertà assoluta di indagare. Viola è sicuramente interista e non l'ho più visto allo stadio da sta roba: il danneggiato è lui, è sempre lui. Prima lo intravedevo da lontano, spero ci torni: quest'anno vorrei rivedere sanata questa detenzione extra-stadio del procuratore Viola".