Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest'ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona".

Getty

Al telefono con l'ANSA, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si sforza di mantenere toni istituzionali: ma è evidente che è preoccupato. "Certo, sono un tifoso dell'Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d'essai mediatico di Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo. Pensavo che la scelta fosse Conte o Mancini". Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24.

Getty Images

"Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante - ha aggiunto -. Io resto il primo supporter del ct e della nazionale che per me è la squadra del cuore". Poi sul 'no' di Pep Guardiola alla nazionale: "Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola".