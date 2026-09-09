Dopo il triplice fischio di Real Madrid-Inter, terminata 2-1 in favore dei Blancos, InterTV ha raccolto le parole dei protagonisti al termina del match. Analisi, rimpianti e sensazioni a caldo dopo una serata complicata al Bernabéu, con la squadra di Cristian Chivu chiamata ora a ripartire dopo la sconfitta all’esordio stagionale in Champions League. Queste le parole di Lautaro Martinez rilasciate ai microfono di InterTV: "Ci dispiace tantissimo perchè abbiamo fatto una gara di personalità e coraggio, avremmo meritato di più ma questa competizione è fatta di dettagli, due errori e abbiamo perso la partita. Bisogna essere concentrati per 90 minuti, abbiamo dimostrato il nostro valore dall'inzio poi usciamo senza punti in tasca ma con la consapevolezza del nostro livello, della nostra forza, della squadra che siamo. Bisogna cercare di diminuire gli errori. Ogni partita è diversa e ogni gara è importante ora dobbiamo recuperare mentalmente e fisicamente, lunedi affronteremo una squadra fisica che ci ha messo in difficoltà"