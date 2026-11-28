L’Inter torna a vincere in campionato e supera il Genoa per 4-0 al Meazza. A decidere la sfida sono il gol di Lautaro Martinez, la doppietta di Marcus Thuram e il rigore trasformato da Petar Sucic: un successo che permette alla squadra di Chivu di rispondere alla Lazio e restare in scia alla capolista. Al termine della partita, i protagonisti nerazzurri commentano ai microfoni di Inter TV la vittoria contro i rossoblù. Queste le parole di Lautaro Martinez: "sono contento perchè facciamo un lavoro di squadra dando il massimo, la cosa più importante è la squadra, abbiamo segnato 4 gol contro una squadra che si difende bene. Ho lavorato tanto per tornare a queesti livelli e anche quando sono fermo cerco sempre di lavorare per recuperare, i tempi erano questi ma i dottori mi hanno tenuto in gabbia (ride ndr)"