Riparte il campionato della Lazio che Ã¨ prima in classifica. Prima della partita con il Lecce, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole dell'allenatore biancoceleste:

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«Scelte di formazione con Provstgaard a riposo? Li vediamo tutte le settimane i ragazzi e Oliver abbiamo scelto cosÃ¬ perchÃ© aveva giocato da titolare in due gare della sua Nazionale. Questa gara Ã¨ importantissima e ho valozizzato chi Ã¨ rimasto qua ad allenarsiÂ».

-Primo posto di cui si parla tanto, pesa sulla testa dei suoi ragazzi e come si livera la loro trsta?

Pensiamo partita dopo partita. Anche ieri mi hanno chiesto delle gare importanti che abbiamo in questo periodo qua. Ma oggi pensiamo ad oggi, Ã¨ una partita che vale tre punti, siamo la prima squadra a scendere in campo, dobbiamo pensare a fare le cose nostre. Vuol dire ad avere mentalitÃ , voglia di stare in campo e soffrire , a come vogliamo giocare e dobbiamo concentrarci su questo.

(Fonte: DAZN)