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Ivan Leko, tecnico del Club Brugge, non ha nascosto la sua soddisfazione dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter: "Sono felice. Qualcuno potrebbe considerare il nostro stile di gioco ingenuo e rischioso, ma ho seguito il mio istinto. Non è facile venire qui e giocare a uomo. Di solito, contro l'Inter perdi e riconosci che loro sono più forti. Oggi speravo in un risultato positivo. Ho convinto i miei giocatori ad adottare questo approccio e loro lo adorano".

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"L'Inter ha creato molte occasioni, ma anche noi. La fortuna bisogna sapersela guadagnare. Sono incredibilmente orgoglioso dei miei ragazzi. È un risultato enorme per il calcio belga. Dobbiamo goderci questo momento. Ho già avuto la fortuna di vincere molte partite importanti da allenatore. Stiamo semplicemente proseguendo l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni".