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Sul suo canale Youtube, Walter Zenga ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bruges, dando anche un suo giudizio sull'errore di Josep Martinez:

"C'è una regola vecchissima che dice che chi vince festeggia e chi perde spiega e stasera l'Inter deve spiegare tante cose. Parto da due considerazioni: la prima è il clamoroso errore di Martinez che abbandona la porta e concede un gol clamoroso. Il 4-2, poi, nasce da un passaggio orizzontale di Spence che anche nei Pulcini e ai ragazzini si dice di non fare, soprattutto a centrocampo. Palla intercettata, palla in profondità e ho visto Akanji lentissimo mollare la corsa e lasciar andare il giocatore a fare il 4-2.

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Martinez ci mette un altro errore. Forbs incontenibile, mi stupisco che anche i giocatori in campo non capiscano come prendere le misure. Il Bruges ha fatto una grandissima partita ma ci sono tanti demeriti dell'Inter, prendere 4 gol in casa in Champions è davvero pesante, ancora più pesante dopo la sconfitta di Madrid. L'Inter prende tanti gol, ma veramente tanti. Vero che finora aveva sempre rimontato, vero che Lautaro ha avuto la chance del 3-3 e poi sul ribaltamento di fronte arriva il 2-4 però va ammessa una cosa: non ho visto la solita Inter brillante, arrembante, con idee. Il gol del 4-2 l'Inter non deve mai prenderlo, vero che non deve prendere neanche il 2-1 ma Martinez è stato anche sfortunato perché Forbs la prende prima col ginocchio e poi con la punta però è anche vero che lui era a trequarti campo. Cosa ci fa Martinez a trequarti campo?

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Anche la mancata reazione di Akanji sul 4-2, non per puntare il dito su Akanji o Martinez ma per fare un discorso generale. L'Inter prende troppi gol. Martinez fa un errore ma poi anche due grandi parate. Ho visto un'Inter spenta, stanca, sottoritmo, non con cattiveria, senza fame di vincere la partita. Poi tendiamo a non dare meriti mai agli avversari ma il Bruges ha fatto la partita della vita. Ci sono delle riflessioni da fare: 1, troppi gol presi. 2, giocare sottoritmo e deve far riflettere il quarto gol preso così. 3, gli errori di Martinez cominciano a diventare tanti. 4, la mancanza di reazione dopo il 3-1. Poi c'è stata una reazione di pancia nel finale ma dopo il 3-1 sembrava che l'Inter non ci credesse più"