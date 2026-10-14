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Il portiere Emiliano Viviano, intervenuto a Elastici, ha parlato delle differenze tra l'Inter di Inzaghi e quella di Chivu

L’Inter di Inzaghi in questa partita? Contro una squadra che gioca come il Brugge, era come dare una caramella a un bambino. Si sarebbe abbassata bene, apriva tantissimo il campo in fase di possesso, ti portava fuori e poi, con Dumfries, Dimarco e le punte che venivano incontro, era una squadra che teneva più l’ampiezza, molto di più la gestione. Barella si abbassava quasi all’altezza dei difensori, Bastoni si alzava, Dumfries andava in linea d’attaccanti. Quindi era una squadra che tendeva a palleggiare, a calmare di più la partita.

Io credo che Chivu voglia diventare il Liverpool di Klopp, voglia diventare il Barcellona di Flick, voglia provare a essere quella roba lì. Quella roba lì passa attraverso anche delle imbarcate, perché si sa. Ripetevamo prima, in privato, che in campionato te lo puoi permettere, perché prendi gol dall’Udinese e ne fai cinque, quanti me ne ricordo, quanti ne hanno fatti. Oggi avanti e indietro, avanti e indietro: crei più del Brugge, però il Brugge segna e tu no