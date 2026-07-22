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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Pietro Lo Monaco, ex dirigente tra le altre del Catania, ha parlato del futuro della panchina della Nazionale e del prossimo campionato:

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Italia, si parla del nuovo ct. Che ne pensa?

"L'allenatore della Nazionale non è un allenatore ma un selezionatore. Allenatore è quello che ha un gruppo tra le mani e ci lavora nel tempo, allora sì che inciderebbe Guardiola. Come può incidere lui su un gruppo che si raduna dopo mesi e per pochi giorni? Ce ne sono di tecnici bravi, ma chi allena la Nazionale deve essere bravo a selezionare i migliori e motivarli per l'evento.

Non capisco perché si voglia battere sul tasto che la Nazionale ha bisogno di un allenatore. Gli altri hanno allenatore che hanno nel dna il ruolo del selezionatore, ce l'ha Klopp, Zidane, ma Guardiola per far giocare le sue squadre in quel modo ha bisogno di avere i giocatori a disposizione dalla mattina alla sera. Guardiola avrebbe più difficoltà di altri. Come andrà a finire? Prendono Pirlo".

Gasperini deve ripartire per puntare a cosa quest'anno?

"Deve puntare alla vetta. Ha un terreno fertile. l'Inter faticherà a imporsi, il Napoli ha una grande rosa ma deve prima sfoltire per costruire. . La Juve vediamo".

(Fonte: TMW Radio)