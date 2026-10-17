Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Bologna-Inter
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Ai microfoni di DAZN, Luis Henrique ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Bologna-Inter allo stadio Dall'Ara:
"Non siamo felici per la sconfitta di Champions League a San Siro, ma oggi è un'altra partita e abbiamo lavorato per portare i tre punti a casa. Chivu mi ha chiesto di mettere in pratica quello che faccio in allenamento, spero di fare del mio meglio. Attaccheremo".
(Fonte: DAZN)
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