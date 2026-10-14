Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha commentato con queste parole la doppia sconfitta di Inter e Napoli
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Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha commentato con queste parole la doppia sconfitta di Inter e Napoli in Champions League contro Bruges e Villarreal:
"Giornata disastrosa sul piano dei risultati e soprattutto perché è la seconda sconfitta per entrambe, quindi il cammino si fa decisamente in salita considerando che erano squadre alla portata sia di Inter e Napoli".
La sconfitta che l'ha sorpresa di più?"Entrambe. Perché anche per il Napoli a Villarreal era una partita alla sua portata, poi l'errore di Politano ha tranciato il morale della squadra che da quel momento in poi è uscita dalla portata. Quell'errore ha inciso su tutta la squadra, che aveva espresso un discreto calcio meritando di passare inizialmente in vantaggio" .
(Fonte: TMW)
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