GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha commentato con queste parole la doppia sconfitta di Inter e Napoli in Champions League contro Bruges e Villarreal:

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"Giornata disastrosa sul piano dei risultati e soprattutto perché è la seconda sconfitta per entrambe, quindi il cammino si fa decisamente in salita considerando che erano squadre alla portata sia di Inter e Napoli".

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La sconfitta che l'ha sorpresa di più?

"Entrambe. Perché anche per il Napoli a Villarreal era una partita alla sua portata, poi l'errore di Politano ha tranciato il morale della squadra che da quel momento in poi è uscita dalla portata. Quell'errore ha inciso su tutta la squadra, che aveva espresso un discreto calcio meritando di passare inizialmente in vantaggio" .

(Fonte: TMW)